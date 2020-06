Daniela Katzenberger: Hitzige Dekolleté-Diskussion auf Facebook

Mit Sonnenbrille, Blut-Kreuzkette und tiefem Dekolleté sitzt Dani auf dem Beifahrersitz - und promt hagelte es statt Komplimenten jede Menge Kritik von den Facebook-Usern.

"Da du jetzt Mama bist ziehe den Reißverschluss hoch und sei ein Vorbild für deine Tochter", fordert eine Facebook-Userin die Katze auf.

"Es ist ein schmaler Grat zwischen sexy und billig", befindet eine andere, wieder ein User ätzt gar: "Da siehst du aus wie ne Pornodarstellerin".

Doch was wären die Katzenfans, wenn sie nicht gleich für ihre Dani eintreten würden! Und so entwickelt sich binnen Minuten ein wahrer Gegensturm aus Komplimenten für den Look der Blondine:

"Du bist eine sehr hübsche Frau", lobt eine Userin und "Auch Mamis dürfen sexy sein!", meint eine andere.

Und auch die Katze selber wehrt sich gegen die Hater und schreibt:

"Aber ich bin doch trotzdem noch ne Frau nicht nur Mutter".

Sehr richtig - und schließlich ist es ja genau der Look, der die Kult-Blondine erst bekannt gemacht hat!