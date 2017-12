Daniela Katzenberger: Höschen-Blitzer

Ups! Daniela Katzenberger zeigte wildfremden Menschen im Solarium ihr Höschen - und dann auch noch allen, die es bis dahin nicht gesehen hatten, im Netz!

"Dieser Moment, wenn du abends ins Solarium gehst und beim Anziehen merkst, dass du den ganzen Tag Leggins anhattest, die komplett durchsichtig ist und es dir niemand gesagt hat, nicht mal dein eigener Mann", beschrieb Daniela Katzenberger ihren Höschen-Blitzer auf Instagram.

Absolutes No-Go: So hätte Daniela Katzenberger ihren Lucas niemals geheiratet

Daniela Katzenbergers Fans freuen sich über die Höschen-Panne

Dazu postete sie ein Bild von sich in der Pannen-Leggings. So sehr scheint es Daniela Katzenberger am Ende also doch nicht zu stören, dass die ganze Welt ihren Hintern und ihren roten String sieht.

Dieser Moment, wenn du abends ins Solarium gehst und beim Anziehen merkst, dass du den ganzen Tag ne Leggins anhattest, die komplett durchsichtig ist und es Dir niemand gesagt hat, nicht mal dein eigener Mann Ps. Diesmal war ich in einem guten Solarium und sehe nicht aus ein verbrannter Fleischkäse Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 13. Dez 2017 um 10:43 Uhr

Oder sie nimmt es einfach mit Humor. Daniela Katzenbergers Fans freuen sich in den Kommentaren unter dem Schnappschuss jedenfalls sehr über diese tiefen Einblicke.