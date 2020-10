Daniela Katzenberger: "Ich kann nicht mehr" - sie kündigt drastische Entscheidung an

Beim Heimaturlaub über ihren Geburtstag ist Daniela Katzenberger offenbar auf den Geschmack gekommen. Für den Kurztrip in die Pfalz gönnte sie sich eine viertägige Instagram-Auszeit - und das soll kein Einzelfall bleiben.

Gut erholt meldete sich Daniela Katzenberger nach dem Wochenend-Ausflug von Mallorca aus bei ihren Followern zurück. "Ich habe viel gechillt", schwärmte die Kult-Blondine und erklärte: "Ich habe meinem Mann versprochen, dass ich ein paar Tage das Handy beiseite lege, und ich glaube, das mache ich jetzt auch öfter."

Denn: "Das Leben findet auch manchmal offline statt. Es tut auch manchmal gut, wenn man nicht alles fotografiert und die Momente nur für sich erlebt. Das ist wie Instagram-Detox." Wie gut ihr die Offline-Zeit tut, ist ihr an dem langen Wochenende offenbar erst so richtig bewusst geworden. Deshalb warnt sie ihre Fans vor: "Ich will das jetzt öfter machen mit den Instagram-freien Tagen." Eine große Entscheidung für Dani, die ihre Fans sonst täglich hautnah an ihrem Alltag teilhaben ließ.

Daniela Katzenberger erträgt den Hass bei Instagram nicht mehr

Doch für ihren Entschluss gibt es einen triftigen Grund. "Ich ertrage diese Aggressivität nicht mehr. Ich sitze manchmal da und denke: 'Ich kann nicht mehr'", erklärt Daniela Katzenberger. Damit spielt sie auf die Hater und Hass-Nachrichten an, die sie täglich erreichen.