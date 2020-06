Daniela Katzenberger: Ihr Kinder-Wunsch hat ein Problem!

Ein wenig wehmütig schaut Daniela Katzenberger aus dem Autofenster, als sie die beiden Frauen über die Schwangerschaft und Kinder unterhalten. Sylvia ist voller Vorfreude, Daniela Katzenberger freut sich zwar mit ihr.

Doch ein bisschen Neid schwingt in ihrer Stimme mit: "Sylvie ist ja schon 38 und zum ersten Mal schwanger." Daniela Katzenberger rechnet nach: "Ich bin jetzt 26. Also mit 32, 33 werde ich schon an Kinder denken."

Ein bisschen Zeit hat sie da ja noch. Vor allem Zeit, um einen Mann zu finden, denn einen passenden potenziellen Vater hat sie noch nicht getroffen. "Ich will schon einen Papa fürs Kind. Ich selbst hatte ja schon einen, aber der war nie da. Ich will, dass es ganz anders wird, wenn ich ein Kind hab."