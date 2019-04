Reddit this

Daniela Katzenberger: Intim-Geständnis! Unglaublich, was sie verrät

Oh no, Flodder-Look bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis! Das Eheleben tut ihrem Style offensichtlich nicht gut…

Zottelhaar und Schlabberhosen-Alarm bei (32) und (51)! Während das Paar früher viel Wert auf sein Äußeres legte, sieht man die beiden in letzter Zeit immer wieder im Flodder-Look. Diagnose: Es handelt sich wohl um einen typischen Fall von ehelichem Style-Burn-out mit Anfällen von Egal-Haltung…

Während andere nie ohne Zigfach-Filter bei auftauchen, zeigt die Katze seit Längerem lieber ihre natürliche Seite – inklusive Pickeln, Fetthaar und Fashion-Fails… Für ihre schonungslosen Einblicke wird Daniela regelmäßig von ihren Fans gefeiert. Doch sie selbst scheint mit dem fortschreitenden „Ach, was soll’s“-Syndrom gar nicht so happy zu sein – zumindest nicht, wenn es um ihren Liebsten Lucas geht!

Daniela Katzenberger mag Lucas rasiert

In ihrer -Show „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ (montags, 21.15 Uhr, II) verriet die Katze nämlich gerade, dass es ihr Schatz auch mit der Körperpflege nicht mehr so genau nimmt: „Früher hat er sich jeden Tag rasiert, die Brust, auch die Beine. Und halt auch untenrum und das fand ich immer ganz gut, ganz ordentlich, gepflegt.“

Jetzt geht der Trend laut Dani zum Wildwuchs: „So langsam fängt es an, dass er nicht mehr so darauf achtet, dass es ihm egal wird.“ Nach fünf Jahren Beziehung plus Kind ist eben auch im Hause Cordalis/Katzenberger der Alltag eingekehrt…