Daniela Katzenberger: Intime Ehe-Beichte!

Es wird nicht ruhig bei und ! Gestern Abend konnten die Fans mitbeobachten, wie Danis neue Sendung "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" über den Fernsehbildschirm flimmerte. Die Katze nahm dabei kein Blatt von den Mund und plauderte fröhlich über das Zusammenleben mit ihrem Lucas. Eine Aussage sorgte dabei jedoch für besonders viel Aufsehen...

Daniela Katzenberger über Lucas Körperpflege

Wie Daniela nun berichtet, hat sich Lucas in den vergangenen Jahren in Sachen Körperpflege verändert: "Früher hat er sich jeden Tag rasiert, die Brust, auch die Beine. Und halt auch unten rum und das fand ich immer ganz gut, ganz ordentlich, gepflegt." Ebenfalls fügt sie hinzu: "So langsam fängt es an, dass er nicht mehr so drauf achtet, dass es ihm egal wird." Doch Daniela nimmt es mit Humor...

Daniela Katzenberger liebt Lucas trotzdem

"Bei Lucas ist es schon auffällig, weil er immer so eitel war. Mittlerweile ist es so weit, dass er eigentlich nur noch duschen geht und das war's", ergänzt Daniela lachend. Sorgen müssen sich ihre Fans um die Liebe von Daniela und Lucas jedoch nicht machen. Schließlich bewiesen die beiden in den letzten Jahren immer wieder aufs Neue, dass sie ein absolutes Dream-Team sind.