Vor einigen Tagen erschütterte die traurige Nachricht die Öffentlichkeit, dass Costa Cordalis auf Grund seines schlechten Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie sehr die Familie nach diesem traurigen Ereignis zusammenhält, zeigt nun der neuste Post der Katze!

Lucas Cordalis: Jetzt spricht er Klartext! So geht es Vater Costa wirklich!

Daniela Katzenberger mit Sophia im Krankenhaus bei Costa

Via " " teilt nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, der rührender nicht sein könnte. Zu sehen, wie ihr Töchterchen Sophia liebevoll die Hand ihres Großvaters hält. Wie der Schnappschuss vermuten lässt, befindet sich Costa immer noch im Krankenhaus, wo die beiden ihm einen Besuch abstatten. Zu dem Foto kommentiert Daniela: "Family First". Das so ein Bild von ihren treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Danielas Fans sind gerührt

Wie unter dem Foto deutlich wird, hat die Katze damit voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre treuen Follower: "Wie lieb! Gute Besserung an Costa" sowie "Gute Besserung für Costa. Wie sehr der Opa doch gebraucht sieht man und das muss Ansporn sein". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Bleibt somit nur zu hoffen, dass es Costa bald wieder besser geht...