Na das ist mal eine überraschende Aussage von Daniela Katenberger! In einer ehrlichen Beichte gibt Daniela nun intime Einblicke in das Leben ihres Ehemannes Lucas Cordalis...

Das ihr Leben gerne mit der Öffentlichkeit teilt, ist definitiv nichts Neues! Immer wieder postet die Social Media-Queen ein paar Schnappschüsse, die Einblicke in ihr Berufs-, und Arbeitsleben geben. Mit einer ihrer neusten Aussagen sorgt sie nun jedoch für besonders viel Aufsehen!

Daniel Katzenberger packt über Lucas Cordalis aus

Bereits bei "Global Gladiators" berichtete Lucas Cordalis, dass es ihm schwer fällt, Freunde zu finden. Ein Punkt, den er scheinbar aus seiner Vergangenheit kennt. So verrät Daniela gegenüber " ": "Er ist ja auch der Sohn von . Da war es schon immer schwierig, jemanden näher an die Familie heranzulassen. Und Costa und Lucas' Mutter waren da immer sehr vorsichtig." Trübsal blasen kommt für Daniela und Lucas dadurch allerdings nicht in Frage. Ganz im Gegenteil! Daniel kann dem Ganzen sogar einen positiven Effekt abgewinnen.

Daniela Katzenberger nimmt's gelassen

Wie Daniela weiter berichtet, hat sie kein Problem damit, dass sich Lucas Freundeszahl in Grenzen hält. So erläutert sie: "Ich will auch nicht, dass da fünf Kumpels jeden Abend bei uns hocken, ihre Füße auf meinen Tisch stellen und dann glotzen oder die Bude vollqualmen oder so was!" Ohne Zweifel eine knallharte Katzen-Ansage!