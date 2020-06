Daniela Katzenberger: Irrer Psycho-Stalker mit Gesichts-Tattoo!

Denn wir InTouch exklusiv aus ihrem Umfeld erfuhr, soll der "Natürlich blond"-Star einen Stalker haben.

"Daniela ist zu Tode erschrocken", verrät ein Bekannter. Angeblich lauerte der Unbekannte ihr schon mehrfach vor ihrer Wohnung in Ludwigshafen auf.

"Er sitzt nachts im Dunkeln auf dem Grundstück und betet das Haus an, in dem sie wohnt", so der Insider.

Und weiter: "Er hat sich sogar einen Stern ins Gesicht tätowieren lassen, weil Daniela auf Tattoos steht." Der Mann soll bereits schon mehrfach von der Polizei in die Psychiatrie gebracht worden sein. Doch nach einer kurzen Behandlung durfte er jedes Mal wieder gehen.

Für Daniela muss das der reinste Psychoterror sein. Schließlich ist sie ohnehin schon ein ängstlicher Typ und bekommt bei großen Menschenmassen sogar regelrechte Panikattacken.

