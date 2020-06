Daniela Katzenberger: Ist das ihr neuer Freund?

TV-Makler Marco von Reeken aus "Mieten, Kaufen, Wohnen" soll der Glückliche sein, den Daniela nun ihren Freund nennen soll.

Bei Vox ist er der Immobilienkaufmann-Azubi aus Köln, fernab vom TV hat er nun angeblich der Katze den Kopf verdreht.

Im wahren Leben hat Marco von Reeken sein eigenes Immobilienbüro in Köln, ist also nicht auf die Kohle von seiner Freundin angewiesen und hat ja selbst so etwas wie einen Promistatus. Seine Facebookseite zählt immerhin über 3.000 Fans.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Daniela Katzenberger ihre Beziehung öffentlich macht, ist aber sehr gering.

So private Dinge hat sie auch in der Vergangenheit für sich behalten.