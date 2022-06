Daniela Katzenberger: Ja, die Familie vergrößert sich

Daniela Katzenberger und ihr Mann erfüllen ihrer Tochter einen großen Wunsch. Die Kleine bekommt ein Haustier: Einen kleinen Hamster. Sie tauft das haarige Nagetier auf den Namen Marshmallow und könnte nicht glücklicher über ihren Fellfreund sein.

Es ist nicht das erste Tier, dass bei der Familie einzieht. Vor zwei Jahren schafften sich die Katze und der 54-Jährige ein Hündchen an, die kleine Ruby. Damals aus einem bestimmten Grund: Sie wollte ihrem eigenen Kinderwunsch damit den Druck nehmen. "Meine Tochter Sophia wünscht sich einen Hund! Wenn du dich auf andere Sachen konzentrierst, zum Beispiel auf einen Hund, dann ist es aus dem Kopf und ich habe gehört, es klappt, wenn man loslässt", meinte die 35-Jährige damals gegenüber Bild. Ruby lebt mittlerweile bei ihrer Schwiegermutter Ingrid Cordalis, da diese sehr einsam nach dem Tod von Ehemann Costa Cordalis war. Ob die Blondine mit dem Hamster den gleichen Gedanken hat?

Eigentlich hat sie den Kinderwunsch mittlerweile aufgegeben, nachdem es jahrelang mit einem Geschwisterchen für Sophia nicht geklappt hat. "Letztendlich darf man sich nicht immer fragen, was man nicht hat, sondern sollte sich auf das konzentrieren, was einem gelungen ist, das habe ich von meinem Schwiegerpapa Costa gelernt", verriet sie in einem Gespräch mit "Bunte".

Eines ist auf jeden Fall klar: Sophia freut sich auch über den tierischen Nachwuchs.

„Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“, ab 22. Juni um 20:15 Uhr, immer mittwochs in Doppelfolgen bei RTLZWEI

Die heile Welt von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bekommt Risse. Mehr erfahrt ihr im VIDEO: