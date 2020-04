Daniela Katzenberger: Jaa, ein Baby! Sie schwebt im Glück!

Reddit this

Wie schön! Bei ist ordentlich was los! Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass sie und Halbschwester Jenny Frankhauser sich nach Jahres des Streits wieder versöhnt haben. Nun die nächste Jubel- !

Jenny Frankhauser: Adoptions-Hammer!

Daniela Katzenberger im Glück

Wie nun Mama berichtet, vergrößert sich der Familien-Clan um ein weiteres Mitglied! So erwarten Dannis Bruder Tobias und dessen Partnerin zum zweiten Mal Nachwuchs und machen die Katze dadurch zur zweifachen Tante! Mama Iris Klein erklärt via : "Das erste Mal übrigens vor 14 Jahren und ich war mit 39 Jahren die stolzeste Oma der Welt." Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Aber auch für Danni würde sich Mama Iris noch ein zweites Kind wünschen!

Daniela und Lucas plaudern übers Baby

Auch wenn Danni uns Lucas absolute Vorzeige-Eltern sind, wollen sie sich mit der Planung für ein zweites Baby nicht unter Druck setzten lassen. So erklärte Danni in der letzten Zeit immer wieder, dass sie und Lucas die ganze Sache entspannt angehen wollen. Ob uns Daniela und ihr Kater in diesem Jahr dennoch mit einer zuckersüßen Baby-Nachricht überraschen werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt darauf, wie es bei den beiden weiter geht!

Huch, so kennen wir die Katze ja gar nicht: