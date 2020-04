Daniela Katzenberger: Jaa, jetzt kommt die süße Wahrheit ans Licht!

Bei ist ordentlich was los! Seit drei Jahren herrscht zwischen ihr und Ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser Funkstille. Doch jetzt die schöne Überraschung!

Iris Klein: Großes Drama auf Mallorca!

Jenny und Danni vereint

Via teilt Jenny nun ein Foto mit ihren Fans, welches für ordentlich Aufsehen sorgt. Der Grund: Jenny ist darauf zu sehen, wie sie sich liebevoll an ihre Halbschwester Danni lehnt und die beiden an die Kamera strahlen. Gekrönt wird der Schnappschuss durch einen Herz-Emoji, den die zu dem Bild kommentiert. Definitiv eine wahre Sensation! Schließlich sind Danni und Jenny seit knapp drei Jahren miteinander zerstritten. Das so ein Foto somit von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Die Fans sind begeistert

Wie unter dem Schnappschuss deutlich wird, haben Jenny und Danni mit ihrer Versöhnung bei ihren treuen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese das Foto mit einer Vielzahl von lieben Worten: "Ich freu mich so so so so so sehr für euch Süße", "Super Bild, freut mich sehr für dich Jenny" sowie "Na endlich". Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass der Friede zwischen den beiden auch zukünftig anhält...

