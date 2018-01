Nachdem der Vater von Jennifer Frankhauser überraschend starb, ereigneten sich einige Vorfälle, die letztendlich zum Streit mit ihrer Schwester Daniela Katzenberger führten. Bis heute herrscht zwischen den beiden Frauen Funkstille.

Jetzt äußert sich Mama Iris Klein zu der Situation zwischen ihren Töchtern. Sie ist momentan in Australien, um ihre Tochter Jenny zu unterstützen, die als Kandidatin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ dabei ist. „Ja, Daniela und Jenny haben Beef, aber das ist ja nicht zum ersten Mal“, erklärt sie im Gespräch mit „BILD“. „Das sind Geschwister, und die hatten schon immer Krach miteinander. Für mich als Mama ist das nichts Besonderes mehr. Ich bin mir sicher, die vertragen sich auch bald wieder.“

Sie verrät außerdem, dass sie über WhatsApp in Kontakt mit Daniela steht. „Sie hat die Sendung nicht geguckt – sagt sie. Aber ich bin mir sicher, sie hat gelinst. Sie will doch wissen, was ihre kleine Schwester macht! Ich denke schon, dass Daniela ein bisschen stolz auf Jenny ist. Ich weiß, dass auf jeden Fall Costa (Danielas Schwiegervater Costa Cordalis) geguckt hat. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt und Jenny alles Gute gewünscht.“

Das größte Problem sei, dass Jenny sich von Daniela vernachlässigt fühle. Diese habe aber ihre eigene Familie, um die sie sich kümmern müsse. Iris hat allerdings eine Idee, wie die Schwestern wieder zusammenfinden können. Sie wünscht sich, dass Daniela ihrer Schwester einen Brief schreibt, den sie dann im Dschungelcamp vor allen vorlesen muss. „So eine Geste von Daniela könnte die beiden Mädels wieder zusammenbringen. Die Idee dazu kam mir erst heute. Ich werde das Daniela mal vorschlagen und hoffe, sie findet die Idee auch gut und lässt sich darauf ein“, erzählt Iris aufgeregt.