Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Jubel-News! Jetzt ist es offiziell

Auf diesen Moment haben die Fans so lange gewartet! Nach dem heftigen Streit vor drei Jahren herrschte Funkstille zwischen und . Nun haben sich die Schwestern endlich versöhnt!

„Es hat eine Weile gedauert“

Im Interview mit „Bild“ verrät Jenny, warum es überhaupt zum Streit kam: „Ich war enttäuscht und wütend, weil Daniela den Tod meines Vaters öffentlich gemacht hat. Sie hat das bestimmt nicht böse gemeint, aber es hat mich verletzt. Es hat eine Weile gedauert, bis diese Wut verflogen war und ich ihr verzeihen konnte.“

Letztendlich sorgte der Tod von dafür, dass Danni und ihre Schwester ihre Funkstille beendeten. „Blut ist dicker als Pfälzer Leberwurst. Und die ist manchmal eben grob. Ich musste auf Jenny zugehen. Ich bin ja auch die Ältere“, erklärt Daniela. „Sie ist in den letzten Jahren sehr erwachsen geworden. Jenny hat mich früher oft für alles verantwortlich gemacht, das ist ja oft so, wenn man die Jüngste ist. Als ich mich zurückgezogen habe, war sie selbst verantwortlich. Das hat ihr gutgetan und mir auch.“

Jetzt wollen die Schwestern endlich wieder zusammenhalten. „Wir sind Schwestern. Zwischen uns hat es immer mal wieder gekracht. Aber das in den letzten Jahren war mehr als Streit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so eine Situation nicht wieder vorkommen wird“, so Jenny.

