Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Neue Eskalation!

Was ist nur im Katzenberger-Frankhauser-Klein-Clan los? Obwohl Daniela und Mama wieder zueinander gefunden haben, herrscht zwischen den Schwestern nach wie vor Eiszeit, dies wird zumindest anhand des neusten Statements von Jenny deutlich...

Iris Klein: Schock-Diagnose!

Mama Iris Klein und Daniela haben sich versöhnt

Auf öffentliche Anfeindungen folgte zwischen und Mama Iris Klein monatelange Funkstille. Doch dann die Überraschung. Via "Instagram" zeigten die beiden, dass sie wieder zueinander gefunden haben. Doch damit nicht genug. Iris zog sogar nach Mallorca und ist seitdem immer wieder dabei zu beobachten, wie sie mit Daniela ihre Mutter-Tochter-Zeit genießt. Doch was ist mit Jenny?

Jenny spricht Klartext

Obwohl sich die Katze und Iris wieder annäherten, scheint Jenny nach wie vor keinen Wert auf eine Versöhnung mit ihrer Schwester zu legen. So erklärt sie gegenüber "Promiflash": "Wir haben keinen Streit mehr oder so aber wir müssen ja nicht für die Öffentlichkeit auf Friede, Freude, Eierkuchen machen. Für uns beide ist das besser so." Definitiv harte Worte! Was die Katze darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab.