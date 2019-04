Reddit this

Seit Jahren herrscht zwischen Daniela Katzenberger und Schwester Jenny Frankhauser Funkstille. Jetzt nähern sich die beiden langsam wieder an...

und Jenny Frankhauser sind seit zwei Jahren im Dauer-Clinch. Auslöser war der Tod von Jennys Vater. Dass Daniela nicht zu Beerdigung erschien, traf Jenny extrem hart. Sie fühlte sich von ihrer Schwester alleine gelassen - und brach den Kontakt ab. Mittlerweile hat sich die Lage aber wieder etwas entspannt.

Daniela unterstützt ihre Schwester Jenny

Vor kurzem postete Daniela den Song ihrer Schwester auf Instagram - und schrieb dazu: "stolz". "Ich habe das ja schon mitbekommen, dass sie mich supported. Ich bin auch mega dankbar, aber persönlicher Kontakt war da noch gar nicht. Deshalb weiß ich noch nicht, in welche Richtung das geht", verriet Jenny jetzt im Interview mit .

Kommt es bald endlich zur Aussprache?

Bisher traute sich die Dschungelkönigin nicht den ersten Schritt zu gehen. "Ich weiß nicht, wie sie reagieren würde und deshalb hat man da ein bisschen Ehrfurcht. Ich man soll nie nie sagen. Vielleicht gebe ich mir ja mal einen Ruck oder vielleicht auch sie. Also, wir nähern uns an, sagen wir es mal so. Es ist ja jetzt schon länger kein böses Blut mehr zwischen uns", erklärte sie weiter. Klingt fast danach, als ob es bald wirklich zur großen Versöhnung kommt. Es wäre den beiden zu wünschen.