Wie schön! Erst vor einigen Tagen näherten sich Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser wieder via Instagram an. Nun wagen sie den nächsten Schritt...

Kehrt bei und Jenny Frankhauser endlich Ruhe ein? Nach einem schlimmen Streit herrschte zwischen den beiden seit Jahren Funkstille. Doch jetzt die langersehnte Wende...

Iris Klein: Vollkommen am Ende!

Daniela Katzenberger rührt mit Instagram-Post

Vor einigen Tagen meldete sich Daniela Katzenberger mit einem rührenden Post an ihre Schwester Jenny zu Wort. Sie nahm Jennys neue Single zum Anlass, um ihrer Schwester ihrer Glückwünsche auszusprechen. So teilte sie ein Foto von Jenny, welches sie mit "Stolz" kommentierte. Aber auch Jenny zeigte sich versöhnlich und bedankte sich bei Daniela via mit einem Herz-Emoji. Doch damit nicht genug...

Daniela & Jenny im Glück!

Wie Daniela nun berichtet, wünscht sie Jenny nur das Beste. So erklärt sie gegenüber "Bild": "Ich freue mich für meine Schwester! Wenn sie etwas kann, dann singen. Ich wünsche ihr, dass sie mit dem Singen viele Erlebnisse verarbeiten kann - denn manchmal ist das einfacher als reden." Jenny entgegnet: "Ich bin dankbar und weiß das zu schätzen, dass sie mich da so unterstützt, genau wie meine Mama, genau wie alle anderen aus meiner Familie. Ich freue mich, jetzt wieder Kraft zu haben und den Weg in Richtung Musik zu gehen!" Wie süß! Ob nun endlich Ruhe im Katzenberger-Frankhauser-Haushalt einkehrt? Wir können definitiv gespannt sein...