Plötzlich machen die verfeindeten Schwestern auf beste Freundinnen - aber ist die Versöhnung von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser nur eine große Lüge?

Erst beschimpfen sie sich – und von einem Moment zum anderen herrscht eitel Sonnenschein. Irgendetwas ist an der plötzlichen Harmonie zwischen den Schwestern doch faul. Ist ihre Versöhnung eine große Lüge?

Daniela Katzenberger: Versöhnung mit Schwester Jenny Frankhauser!

„Sie ist nicht mehr meine Schwester“, machte sich Jenny Frankhauser noch vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp Luft. Auch Daniela Katzenberger teilte heftig aus: „Jenny hat in der Vergangenheit genug Lügen in die Welt gesetzt und uns damit schlechtgemacht.“ Doch eine Steigerung im Krieg der Halbschwestern gab es nicht, die erhofften Enthüllungen von Jenny über Daniela am Dschungel-Lagerfeuer blieben aus. Nicht ohne Grund: Die Kult-Blondine hatte Jenny per Anwalt (!) verboten, über sie abzulästern: „Ich muss meine Familie schützen!“

Dann kam es auf einmal zur Kehrtwende

Plötzlich unterstützte Daniela ihre Schwester im Internet. Als Jenny im Camp von Selbstzweifeln geplagt wurde, schrieb die „Katze“: „Du bist stärker, als du denkst. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich.“ Später gratulierte sie ihr zum Sieg.

Das süße Happy End hat jedoch einen faden Beigeschmack. Insider vermuten: Daniela will Negativ-Schlagzeilen vermeiden, weil sie ab 9. März bei „Let’s Dance“ mitmacht. Als Miesepeter hat sie schlechte Sieg-Chancen. Und auch Jenny, die bis Mai ausgebucht ist, kann nur mit Positiv-Meldungen punkten. Ein abgekartetes Spiel also...

Jennys Dschungelcamp-Sieg hat einen faden Beigeschmack

Auch wird jetzt die Frage lauter, ob Jenny Frankhauser etwa eine Schummel-Königin ist? Merkwürdig ist nämlich: Schon am 6. Januar wurde die Schwester von Daniela Katzenberger in Ludwigshafen gefeiert! Dabei startete die Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ erst zehn Tage später. Stand ihr Sieg von Anfang an fest?