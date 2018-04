Daniela Katzenberger: Jetzt packt Jenny Frankhauser aus!

Ohje, es wird wohl nie ruhig werden im Katzenberger-Klein-Frankhauser-Clan. Erst letzte Woche sorgte die Katzen-Mama Iris Klein mit ihren öffentlichen Anfeindungen gegen Daniela für reichlich Aufsehen. Jetzt der nächste Schock! Auch zwischen Jenny und Daniela scheint es -trotz Annäherungsversuchen- alles anders als rund zu laufen.

Daniela Katzenberger & Iris Klein: Jetzt schlägt die Katze zurück!

Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser immer noch im Streit

Während Jennys Teilnahme beim Dschungelcamp schienen sich die Wogen zwischen den beiden Schwestern wieder zu glätten. Wer dabei allerdings vermutete, dass Ruhe in dem Haus Katzenberger-Klein-Frankhauser einkehren würde, liegt falsch. Erst kürzlich sorgte noch Danielas Mutter Iris mit ihren Social-Media-Anfeindungen gegen Daniela für mächtig Schlagzeilen. Doch damit nicht genug! Auch Jenny und Daniela solle nach wie vor keinen Kontakt zueinander haben. So berichtet Jenny gegenüber "Bild": "Zu Daniela habe ich kein Verhältnis und keinen Kontakt."

Daniela Katzenberger: Sie hat sich bei Jenny Frankhauser nicht gemeldet

Wie Jenny ebenfalls berichtet, soll die Schuld an dem fehlenden Kontakt Daniela haben. So heißt es von Jenny, dass sich Daniela -trotz der Annäherungsversuche während des Dschungelcamps- nicht bei ihr gemeldet habe. Jenny erklärt: "Das hat sie öffentlich gepostet, aber sich bei mir persönlich nie gemeldet." Ehrliche Worte, mit denen Daniela sich erneut Vorwürfen stellen muss. Was Daniela über die bösen Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Von einer baldigen Versöhnung kann allerdings wohl nicht die Rede sein...