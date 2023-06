Daniela Katzenberger: Jetzt äußert sie sich zu den schweren Vorwürfen

In wenigen Tagen startet die neue Staffel von Danielas RTLZWEI-Doku-Soap "Familienglück auf Mallorca" – und natürlich spielen da auch Ehemann Lucas und Tochter Sophia eine Rolle. Doch bereits bevor die erste Folge überhaupt ausgestrahlt wurde, gibt’s schon einen Shitstorm: Daniela würde ihre Tochter Sophia zum TV-Star trimmen, heißt es in den Kommentaren auf Instagram. Das Mädchen dürfe nicht Kind sein, sondern müsse in der Katzenberger’schen Geldmaschinerie mitarbeiten. Was Daniela selbst dazu sagt? "Ich finde es sehr traurig, dass manche Menschen so beleidigend sein müssen. Jeder soll seine eigene Meinung haben, aber wenn es nur noch persönliche Angriffe und Beleidigungen sind, dann geht das zu weit", verteidigt sie sich im Gespräch mit "Closer". Dass andere Mütter sich aufspielen, nerve sie, sagt die Katze: "Jeder der Kinder hat, weiß anscheinend immer automatisch alles besser. Da kann man manchmal nur noch den Kopf schütteln. Ich liebe meine Familie und Sophia macht mich wahnsinnig glücklich! Sie geht gerne in die Schule, ist sehr tierlieb und mitfühlend – mir ist wichtig, dass sie das Herz am rechten Fleck hat."

Doch natürlich können Dreharbeiten für eine TV-Show anstrengend sein. Wie die Familie damit umgeht? Schließlich geht Sophia noch zur Schule. Daniela erklärt: "Zunächst besprechen Lucas und ich, was an dem Tag ansteht. Da wir unser Leben begleiten lassen, ist Sophia dabei, wenn sie es sowieso wäre. Und sie macht nur mit, wenn sie mag. Wir würden sie niemals zu etwas überreden! Da hat sie auch ihren ganz eigenen Kopf – wie die Mama", lacht sie und stellt klar: "Sie geht ganz normal in die Schule und trifft ihre Freundinnen." Ob die Kleine überhaupt in die Fußstapfen ihrer Eltern treten möchte? "Sophia hat natürlich die Freiheit, alles ausprobieren zu können. Sie ist ein sehr kreativer Kopf und interessiert sich für alle möglichen Dinge. Sie liebt es zu singen, kommt da also ganz nach ihrem Papa. Wenn sie eine Karriere als Sängerin starten würde, wäre Lucas happy, sie darf aber alles werden, was sie möchte. Ob Bundeskanzlerin, Tierärztin oder Sängerin: Wir werden sie bei ihrem Weg unterstützen, wo er auch hingehen mag!" Und diese Aussagen dürften nun auch endgültig die hetzende Mütter-Mafia zum Schweigen bringen …

