Daniela Katzenberger: Jetzt beginnt ihr neues Leben!

Katze kuschelt mit Katze? So tierlieb hat man (32) ja noch nie gesehen! Anstatt in sexy Klamotten zu posieren, nimmt sie sich mit ihrem neuesten Kalender-Shooting den schnurrenden Vierbeinern an. Mit dem Verkauf will die Kultblondine den Deutschen Tierschutzbund unterstützen und sagt: „Es ist mir wirklich sehr wichtig. Wir Kätzchen müssen doch zusammenhalten.“

Wie erwachsen! Auch privat scheint Daniela ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen: Der immerwährende Streit mit Muter Iris (51) scheint beigelegt. Im Internet gratuliert die Ludwigshafenerin ihrer berühmten Tochter sogar zum Geburtstag. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Dass Iris nun mit ihrem Mann Peter (51) nach Mallorca und in die unmittelbare Nähe von Dani gezogen ist, ergibt für die Fans auf einmal Sinn: „Toll, dass ihr die verlorene Zeit nachholen wollt“, schreibt einer auf .

Daniela Katzenberger total verändert

Auch beruflich gibt Daniela jetzt noch mal richtig Gas: Mit der Cover-Version von John Lennons († 40) "Jealous Guy" arbeitet sie gemeinsam mit Gatte Lucas (51) an ihrer Gesangskarriere: „Damit erfülle ich mir einen Herzenswunsch“, sagt die Katze selbst. Ist das etwa der Beginn eines ganz neuen Lebens?

Dass sich Daniela immer wieder neu erfindet, wird von ihren Fans gefeiert: „Mutig, dass du immer dein Ding machst!“, heißt es auf Instagram weiter. Mit dieser Powerfrau wird es nicht langweilig!