Daniela Katzenberger: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Oh je! Traurige Worte von Mama Iris Klein! In einer emotionalen Beichte schüttet die 52-Jährige nun ihr Herz aus...

Es wird nicht ruhig im Klein-Katzenberger-Frankhauser-Clan! Obwohl es in der letzten Zeit den Anschein machte, dass sich Danni und Jenny wieder vertragen haben, scheint zwischen den beiden immer noch Funkstille zu herrschen. So berichtet es jetzt zumindest Mama ...

Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger näherten sich an

Eigentlich wirkte es so, als ob sich Danni und Jenny wieder annähern würden. So sprach Jenny Frankhauser ihrer Schwester Daniela ihr Mitgefühl zum dem Tod ihres Schwiegervaters aus und auch Danni wendet sich mit einem liebevollen Post an Jenny, als diese das Trennungs-Martyrium mit ihrem Hakan durchlebte. Von einer Versöhnung kann dennoch nicht die Rede sein…

Iris Klein redet Klartext

Wie Iris Klein nun berichtet, herrscht zischen Jenny und Danni immer noch Funkstille. So erklärt sie gegenüber "Sat.1": "Das ist nach wie vor Funkstille. Peter sagt immer, ich soll die Klappe halten, ich soll mich gar nicht mehr einmischen. Ja, aber ich bin doch die Mutter, ich muss doch dafür sorgen, dass die Familie wieder zusammenkommt!“ Oh je! Wie traurig! Ob die beiden Schwestern wohl in diesem Jahr noch das Kriegsbeil begraben werden? Wir können gespannt sein...

