Daniela Katzenberger: Jetzt lässt sie die Baby-Bombe platzen!

Kurz vor dem Jahreswechsel postete die Katze ein Foto, auf dem sie lächelnd zwei Schwangerschaftstests in der Hand hält. Verkündet sie damit etwa ihre zweite Schwangerschaft?

Daniela Katzenberger: Bitteres Tränen-Drama wegen Mama Iris!

Das steckt hinter dem Schwangerschaftstest-Foto

Falsch gedacht! Daniela erlaubte sich einen kleinen Scherz. Mit dem Schnappschuss erinnerte sie sich nur an ihre Schwangerschaft mit der kleinen Sophia zurück. "Heute, vor genau vier Jahren, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. (Extra an Silvester, wegen dem Sekt und so)", erklärte sie ihren Fans. „Ich weiß noch, als ich am Silvestermorgen in einen Drogeriemarkt marschiert bin, mir 5 Schwangerschaftstest holen wollte und an der Kasse ausgerechnet eine Bekannte meiner Mutter gearbeitet hat. Somit wusste es schon, bevor ich zu Hause angekommen war.“

Mittlerweile ist die kleine Sophia schon 3 Jahre alt und laut Daniela „das mit Abstand Beste, was mir je im Leben passiert ist.“ Deshalb habe Silvester auch eine besondere Bedeutung für sie. „PS: Will gar nicht wissen, wie viele von euch erstmal einen Schock gekriegt haben, als sie das Foto mit den Schwangerschaftstests gesehen haben.“

„Für das kommende Jahr haben wir uns vorgenommen, uns zu vergrößern“

Obwohl es dieses Mal falscher Alarm war, ist Baby Nummer 2 sicherlich nur eine Frage der Zeit. Dass sich Daniela und Ehemann noch weiteren Nachwuchs wünschen, ist kein Geheimnis. "Für das kommende Jahr haben wir uns vorgenommen, uns zu vergrößern. Es wäre schön, bald noch mal Katzenmama zu werden", verriet sie erst kürzlich gegenüber „Closer“.