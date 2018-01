Daniela Katzenberger: Im Baby-Fieber! Das Geheimnis ist gelüftet

Seit einiger Zeit wird immer wieder darüber Spekuliert, ob die Katze schwanger ist. Neben alkoholfreiem Sekt an Silvester, heizte vor allem ihr Krankenhausaufenthalt vor einigen Tagen die Baby-Gerüchteküche an.

Zur Begeisterung aller Fans lüftet Daniela jetzt das Baby-Geheimnis und spricht endlich Klartext!

Was sie sagt, seht ihr im VIDEO!

Daniela Katzenberger: Krankenhaus-Schock

Große Sorge um Daniela Katzenberger! Die TV-Blondine postete jetzt ein Foto aus einer Klinik! Doch was ist passiert?

Daniel Katzenberger flüchtet wegen Geist zu Mutti!

An Silvester postete Daniela Katzenberger noch fröhliche Bilder mit der Familie. Doch jetzt hat es sie offenbar erwischt. Die 31-Jährige zeigt sich jetzt überraschend mit einer Infusion im Arm in einer Klinik. An ihrer Seite sind natürlich Lucas und ihr Töchterchen Sophia.

"Aufbauinfusion", schreibt Daniela Katzenberger kurz und knapp dazu. Offenbar ist die Katze einfach so richtig krank geworden. Oder steckt da etwa mehr hinter? Ist sie vielleicht sogar schwanger?