Daniela Katzenberger: Jetzt packt sie über Halbschwester Jenny aus!

Seit Monaten machen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser mit ihrem Schwestern-Streit von sich reden. Doch wie ist das Verhältnis zwischen den beiden wirklich? Danni verschafft nun Klarheit...

Die Beziehung von Danni und Jenny ist angespannt

Auch wenn es zeitweilen den Anschein machte, dass sich Jenny und Danni wieder etwas annähern würden, scheint ihr Verhältnis immer noch angespannt zu sein. So berichtet nun gegenüber "Promiflash": "Es ist schwierig. Es ist echt schwer. Das muss sich halt wieder so aufbauen. Wenn ein Porzellanteller kaputtgeht, dann kann man den kleben. Aber dann hat er auch Risse." Oh je! Vor allem Danni scheint dieser Zustand mächtig zu zusetzen...

Danni ist traurig

"Meine Schwester war ja wie meine beste Freundin. Das ist wie, als wenn du eine Schwester und deine beste Freundin verlierst", erklärt Danni weiter und zeigt damit, dass sie der Streit mit Jenny nach wie vor gewaltig beschäftigt. Ob sich die Wogen zwischen den beiden wohl jemals wieder glätten werden? Mama würde es jedenfalls freuen. Schließlich betonte die Power-Frau in der Vergangenheit des Öfteren, wie sehr sie sich Frieden zwischen ihren beiden Töchtern wünscht...

