Es bleibt spannend im Katzenberger-Frankhauser-Klein-Clan. Obwohl sich wieder mit Mama versöhnt hat und diese sogar mittlerweile auf Mallorca lebt, herrscht zwischen der Katze und Jenny nach wie vor Eiszeit!

Daniela Katzenberger: Jenny war auf Mallorca

Schon seit Jahren ist zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Halbschwester Jenny absolute Funkstille. Auch aktuell scheint sich an dem Verhältnis der beiden nichts geändert zu haben. So berichtet Daniela, dass Jenny erst kürzlich auf Mallorca war und sie sich nicht gesehen haben. Im Interview mit " " erklärt Daniela: "Ich weiß, dass sie da war, weil sie sich halt ein bisschen ausruhen wollte und hat auch, glaube ich, so eine Abspeck-Kur dort gemacht zwei Wochen lang." Für die Katze jedoch kein Grund, um Trübsal zu blasen...

Daniela sieht es gelassen

Wie Daniela berichtet, scheint ihr die Funkstille mit Jenny nicht weiter zuzusetzen. So vertritt sie die Meinung: "Nee, wir haben uns nicht gesehen. Aber, weil wir das auch beide nicht möchten. Das hat gar nichts mit Streit oder so zu tun. Da ist Eiszeit, da ist nichts. (...) Ich glaube, für uns beide ist es ganz gut, dass wir uns auch keinen Kontakt wünschen, weil wenn jetzt der eine wollte und der andere nicht, dann ist das immer so ein bisschen schwieriger, ein bisschen anstrengender und ja... ich habe sie dann auch einfach in Ruhe gelassen." Ob die beiden sich doch nochmal zusammenraufen werden? Wir können gespannt sein...