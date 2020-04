Daniela Katzenberger: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

hat die Nase voll! Die Ausgangssperre auf Mallorca macht ihr ordentlich zu schaffen. Deshalb ergreift die -Blondine jetzt die Flucht!

Die Nerven liegen blank

In ihrer -Story meldet Danni sich sichtlich genervt bei ihren Fans. „Ich bin jetzt mal ganz kurz im Auto. Einfach, damit ich mal atmen kann. Damit ich mal eine Minute für mich habe und keinen Lucas und keine Sophia höre. Ich weiß, ich bin eine Rabenmutter“, erklärt sie angespannt.

Die 33-Jährige verrät, sich täglich eine halbe Stunde ins Auto zu setzten, damit sie mit ihren Gedanken allein sein kann. Denn in ihren eigenen vier Wänden hält sie es kaum noch aus! „Man geht sich halt in der Wohnung auch mal auf den Sack. Und man hat ja sonst keine Ausweichmöglichkeiten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mal ganz kurz für mich sein und in einem Raum, in dem niemand ist außer ich. Das ist in der Wohnung schwierig. Irgendwie sind wir heute alle mit so einer komischen Laune aufgewacht“, meckert Daniela.

Mit ihren Gefühlen steht sie nicht alleine da. Auch anderen fällt langsam die Decke auf den Kopf…

