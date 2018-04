Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten aus dem Katzenberger-Frankhauser-Klein-Clan. Erst kürzlich sorgte noch ein böser Post von Iris Klein gegen Daniela für reichlich Aufsehen. Jetzt droht der Familienstreit in die nächste Runde zu gehen. Der Grund: Katzenberger Mama Iris Klein teilte ein Gedicht bei "Facebook", welches tiefe Einblicke gibt...

Barbara Schöneberger: Mieser Diss gegen Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger: Böse Vorwürfe durch Iris Klein

Während nach dem Dschungelsieg von Jenny Frankhauser noch viele Fans auf eine Versöhnung zwischen den beiden Schwestern Daniela und Jenny hofften, scheint sich nun ein neuer Familienstreit anzubahnen. Diesmal ist allerdings Danielas Mutter Iris der Streithahn in dem Frauengespann. Zu einem "Instagram"-Post von Daniela, der die Katze im Wellnessurlaub mit Freundinnen zeigt, kommentierte Iris: "Liebe Daniela, ich wünsche dir mit deiner neuen Mutter und deiner neuen Schwester alles Gute. Es ist zwar schade, dass wir alle nicht mehr gut genug für dich sind, aber wir stehen natürlich nicht im Weg." Ebenfalls fügte sie hinzu: "Sophia wird irgendwann aus dem Internet erfahren, dass sie eine andere Oma hatte, die sie sehr geliebt hat, aber ausgetauscht wurde...!" Harte Worte, die nicht nur bei den Fans der Katze für Verwunderung sorgen. Doch obwohl die Kommentare von Iris mittlerweile wieder gelöscht wurden, holte sie bereits zum zweiten Schlag aus...

Daniela Katzenberger: Skandalöses Gedicht von Mama Iris Klein

Obwohl viele Fans dachten, dass sich die Situation zwischen Daniela und ihrer Mutter, nach dem Löschen der Posts, wieder entspannt hätte, veröffentlichte Iris Klein nun erneut ein Gedicht, welches tiefe Einblicke in ihre Emotionen gibt. So schreibt sie bei "Facebook": "Hast immer geholfen, wo es gebrannt, von dir hat man immer nur Güte gekannt", lautet die erste Strophe des Gedichts, das mit den Worten schließt: "Das Ende vom Lied stimmt traurig und harsch: Der Dank dafür ist ein Tritt in den Arsch." Böse Zeilen, die eine klare Botschaft ausdrücken. Warum Iris so sehr gegen ihre Tochter schießt, ist nicht bekannt. Auch Daniela äußerte sich bis jetzt noch nicht zu den Anfeindungen ihrer Mutter. Ist zu hoffen, dass sich die Katze diese nicht allzu sehr zu Herzen nimmt...