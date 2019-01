Daniela Katzenberger: Jetzt spricht sie ENDLICH Baby-Klartext!

Ist die Katze schwanger, oder ist sie es nicht? Seit der Geburt ihrer süßen Tochter Sophia machen immer wieder Gerüchte die Runde, in denen behauptet wird, dass die Katze und weitern Nachwuchs planen würden. Doch was ist wirklich dran an den Spekulationen? In einer überraschenden Beichte spricht Daniela nun endliche Baby-Klartext!

Daniela Katzenberger: Wirbel um Foto mit Schwangerschaftstest

Daniela postet Schwangerschaftstest

Erst vor einigen Tagen teilte die Katze via " " einen Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem sie mit zwei Schwangerschaftstest vor der Kamera posierte. Für ihre Fans Grund genug, um wieder in wilde Baby-Spekulationen zu verfallen. Auch ein weiteres "Bauch-Foto", auf dem Daniela lediglich ihre "Weihnachts-Plauze" demonstrieren wollte, ließ die Baby-Gerüchteküche erneut ins Brodeln bringen. Doch ist Daniela wirklich wieder schwanger?

Daniela packt zum Thema Schwangerschaft aus

Auch wenn sich viele Fans sicherlich ein weiteres "Katzen-Baby" wünschen würden, müssen sie sich scheinbar noch etwas gedulden. So erklärt Daniela gegenüber " ": "Ja, ich habe natürlich so ein bisschen mitbekommen, was für ein kleiner Hype dadurch ausgelöst wurde. Das Bild mit dem Bauch habe ich gepostet, weil ich einfach so ein bisschen den Babydruck von außen auf die Schippe nehmen wollte, weil Lucas und ich gefühlt jede Woche 200.000-mal bestimmt lesen müssen, dass ich schwanger bin, seit Sophias Geburt. Aber nein, ich bin nicht schwanger, ich habe einfach nur eine ordentliche Weihnachtsfress-Plauze." Ehrliche Worte, die den Schwangerschaftsspekulationen ein jähes Ende setzen sollten.