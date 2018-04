Ohje, was ist nur bei Daniela Katzenberger los? Erst letzte Woche sorgte Katzenberger-Mama Iris Klein mit ihrer Social-Media-Hetze gegen Daniela für reichlich Aufsehen. Doch nicht nur zwischen Daniela und Iris scheinen die Fetzten zu fliegen. Auch der Streit zwischen der Katze und ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser soll immer noch nicht vergessen sein. Dabei schien sich zwischen der Katze und ihrer Schwester, während Jennys Teilnahme beim Dschungelcamp, alles so prächtig zu entwickeln. Daniela äußerte sich dabei in der Öffentlichkeit positiv über Jenny und sprach ihr Mut zu.

Das dies längt der Vergangenheit angehört, zeigt sich nun in einer der neusten Aussagen von Daniela...

Daniela Katzenberger: Alle Zeichen sprechen für eine Schwangerschaft!

Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser: Immer noch im Streit

Erst kürzlich äußerte sich Jenny Frankhauser zu dem Verhältnis zwischen ihr und ihrer Schwester Daniela. Dabei berichtete sie, dass die beiden nach wie vor keinen Kontakt miteinander hätten. Schuld daran soll Daniela haben. Obwohl sich die Katze während Jennys Teilnahme beim Dschungelcamp positiv über die "Halbe"-Katze äußerte, scheint nun wieder Funkstille zu herrschen. Wie Jenny ebenfalls berichtet, scheint sie dies nicht zu bedauern. Aber auch Daniela hat offenbar ihre Meinung über Jenny erneut geändert...

Daniela Katzenberger: Jetzt spricht sie Klartext

Obwohl Daniela ihrer Schwester Jenny beim Dschungelcamp noch Mut zu sprach, scheint momentan wieder Eiszeit zwischen den beiden Frauen zu herrschen. Dies wird vor allem an einer der neusten Aussagen von Daniela deutlich. So erläutert sie gegenüber "Promiflash": "Ich glaube, die Jennifer muss jetzt auch so beruflich ihren Weg erst mal gehen. Jetzt hat sie es hoch geschafft, es ist heutzutage nicht so schwer bekannt zu werden, es ist umso schwerer sich da oben zu halten. Weil die Luft wird dünner, es gibt jedes Jahr das Dschungelcamp." Ehrliche Worte, die zeigen: Auf weitere Unterstützung von Daniela kann Jenny scheinbar nicht hoffen. Ob in diesem Jahr trotzdem noch eine Versöhnung zwischen dem Katzenberger-Klein-Frankhauser-Clan stattfinden wird? Wir können gespannt sein...