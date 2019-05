Daniela Katzenberger: Jubel-News! Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Wochen feierte die Kult-Blondine mit Ehemann Lucas Cordalis den Start ihrer Serie "Familienglück auf Mallorca". Nun die nächsten -Neuigkeiten...

Jenny Frankhauser: Sie lässt die Baby-Bombe platzen!

Daniela Katzenberger auf dem "Traumschiff"?

Ende dieses Jahres sticht das Traumschiff mit prominenter Besatzung in See. Während als Kapitän der "MS.Amadea" zu sehen sein wird, bekommt er prominente Unterstützung von und BVB-Kicker Roman Weidenfeller. Auch Moderator ist mit von der Partie. Doch damit nicht genug! Bei " "-"Guten Morgen Deutschland" wurde nun darüber spekuliert, ob auch Daniela Katzenberger mit dem 'Traumschiff' auf Reisen gehen soll. Doch was sagt die Katze dazu?

Daniela Katzenberger äußert sich zum "Traumschiff"

Via äußert sich Daniela nun in ihrer Story zu der "Traumschiff"-Idee von "RTL" und entgegnet: "Der Vorschlag von RTL für die neue "Traumschiff"-Crew. Bin dabei!" Da er Post jedoch mit einer Reihe von amüsiert dreinblickenden Emojis versehen ist, ist eher auszuschließen, dass Daniela wirklich Teil der " "-Serie werden wird. Bleibt somit nur noch abzuwarten, ob sie es sich nicht nochmal anders überlegt...