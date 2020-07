Daniela Katzenberger: Jubel-News! Sie kann es gar nicht glauben

Florian war von Danielas Gesangskünsten anscheinend so angetan, dass er sie erneut eingeladen hat. Am Samstag werden Daniela und Lucas in seiner Show "Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich" (20:15 Uhr, ARD) auftreten. Die Katze befindet sich in bester Gesellschaft. Auch Roland Kaiser, Matthias Reim, Ben Zucker, Giovanni Zarrella und Sarah Lombardi wurden bereits für das Event bestätigt.