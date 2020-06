Daniela Katzenberger kämpft weiter mit den Kilos

kämpft weiter mit den Kilos. Die Schwangerschaftspfunde wollen einfach nicht verschwinden.

Noch 10 Kilo ist Daniela Katzenberger von ihrem Traumgewicht entfernt. Jetzt sagt sie den Kilos erneut den Kampf an. "Das hat mich am Ende schwach werden lassen und meinen Heißhunger geschürt", erklärt der TV-Star jetzt gegenüber der „Closer“.

Daniela Katzenberger hat mittlerweile 5 Kilo wieder zugenommen. Jetzt will sie es mit einer komplett neuen Abnehmmethode versuchen, denn schließlich findet am 4. Juni die Hochzeit mit Lucas statt und bis dahin will sie ihr Traumgewicht erreichen.

"Ich mache jetzt das BodyChange Programm. Morgens esse ich zwei Eier, mittags gibt's Kichererbsen-Nudeln - nur Obst ist wegen des Zuckergehalts verboten", erklärte Daniela Katzenberger. Wir sind gespannt, ob sie es damit bis zur Hochzeit schafft.