Daniela Katzenberger: Karriere-Aus! Sie trifft eine folgenschwere Entscheidung

"Manchmal würde ich mich am liebsten von Allem ausklinken. Ausklinken vom Alltag. Ausklinken davon, jeden Tag das Gleiche zu tun", gesteht sie via Internetplattform Instagram. Was sie jetzt brauche, seien Wandertage, Lesenächte und Kaffeekränzchen am Meer. Ein Hilferuf? Das wäre kein Wunder! Die vergangenen Wochen waren hart für die Kult-Blondine. Für Dreharbeiten der RTL2-Doku "Familienglück auf Mallorca" stand sie nonstop – sogar krank – vor der Kamera. Auch die Nachricht, dass ihre Schwester Jenny Frankhauser (29) Nachwuchs erwartet, dürfte ihr psychisch zugesetzt haben. So sehr wünschte sie sich nach Tochter Sophia (6) doch noch ein zweites Kind. Vergebens! Ihren Hilferuf versieht sie am Ende mit dem Wort "Bye". Ein Abschiedsgruß, um sich die Zeit zu nehmen, ihr Leben zu entschleunigen?