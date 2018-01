Daniela Katzenberger: Klinik-Schock!

Große Sorge um Daniela Katzenberger! Die TV-Blondine postete jetzt ein Foto aus einer Klinik! Doch was ist passiert?

Daniela Katzenberger: Bittere Tränen an Silvester

Daniela Katzenberger: "Aufbauinfusion"

An Silvester postete Daniela Katzenberger noch fröhliche Bilder mit der Familie. Doch jetzt hat es sie offenbar erwischt. Die 31-Jährige zeigt sich jetzt überraschend mit einer Infusion im Arm in einer Klinik. An ihrer Seite sind natürlich Lucas und ihr Töchterchen Sophia. "Aufbauinfusion", schreibt Daniela Katzenberger kurz und knapp dazu. Offenbar ist die Katze einfach so richtig lrank geworden. Oder steckt da etwa mehr hinter?

Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Jan 2, 2018 um 6:27 PST

Daniela Katzenberger: Ihre Fans spekulieren!

Einige Fans glauben nicht, dass Daniela Katzenberger einfach nur Krank ist. "Ui, vielleicht doch schon schwanger? Daher der Schwächeanfall" oder "Ja, ich glaube auch das du schwanger bist, dass wäre schön", munkeln so einige ihrer Anhänger in den Kommentaren. In einer Sache sind sich aber alle einig: Sie wünschen Daniela Katzenberger ganz schnell eine gute Besserung!