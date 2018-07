Daniela Katzenberger: Knallharte Abrechnung von Pietro Lombardi!

Huch, was hat es denn mit dieser Botschaft auf sich? In einem überraschenden Statement wendet sich nun an Kult-Blondine . Was ihr Pietro dabei zu sagen hat, wird der Katze allerdings überhaupt nicht gefallen...

Pietro Lombardi: Daniela Katzenberger verhält sich nicht korrekt

In seiner " "-Story macht sich Pietro nun mächtig Luft und teilt mit seinen Fans eine ehrliche Botschaft an Daniela Katzenberger. Der Grund dafür: Gestern postete die Katze ein Bild von sich, worauf sie eine Vielzahl von kleinen Schildern mit dem Wort "Werbung" an ihren Körper pinnte. Eigentlich eine witzige Botschaft. Die Idee stammt allerdings nicht von ihr, sondern von Pietros Freund Giovanni Zarrella. Doch damit nicht genug. Während sich Giovanni über die Botschaft der Katze sichtliche freute, entgegnet ihm Daniela mit purer Ignoranz. Für Pietro ein absolutes "No-Go"!

Pietro Lombardi: Beef mit der Katze?

Obwohl Pietro klar und deutlich äußert, dass er Danielas Aktion absolut uncool findet, beteuert er, dass er kein Problem mit Daniela hat. Die Fans von Giovanni Zarrella gehen mit der Katze hingegen härter ins Gericht. So schreiben sie unter einen Post von Giovanni, den er als Dankeschön an die Katze via "Instagram" teilte : "Sorry wie kann man es gut heißen, dass eine Katzenberger sowas nachmacht? Eine Frau die ihr Kind vermarktet und es für Werbung! missbraucht!" sowie "Das Original kann keiner und keine toppen!" Definitiv harte Worte! Was Dani darüber denkst, ist nicht bekannt. Mal sehen, ob sie sich dazu noch äußern wird...