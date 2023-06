Daniela Katzenberger: Knallhartes Verbot für Lucas!

Von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser hat der Sport-Fan schon lange nichts mehr gehört. "Die halten zu ihrer Mama und das verstehe ich auch. In so einer Situation möchte ich mich nicht aufdrängen", erklärt Peter in dem Podcast "Das 17. Bundesland". Auch zu Lucas habe er keinen Kontakt mehr. Dabei würde er so gerne wieder mit ihm sprechen! "Ich hoffe für Lucas, dass er das auch noch darf", fügt er hinzu.

Könnte es etwa sein, dass Daniela Katzenberger, Iris Klein und Jenny Frankhauser Lucas davor gewarnt haben, Kontakt zu Peter aufzunehmen? Vielleicht ist Danis Ehemann aber auch selbst so enttäuscht von Peters Verhalten, dass er keine Lust mehr darauf hat, mit ihm befreundet zu sein...