Daniela Katzenberger: Komplett am Ende! Bittere News aus Mallorca

Das Coronavirus sorgt weiterhin für Wirbel auf der ganzen Welt! In einigen Ländern wie Italien und Spanien gibt es sogar Ausgangssperre. Auch und ihre Familie sind auf Mallorca betroffen. Seit Wochen müssen sie jetzt zu Hause bleiben - und langsam fällt der Kult-Blondine die Decke auf den Kopf...

Daniela Katzenberger ist mit den Nerven am Ende

In ihrer -Story klagt Daniela ihren Fans jetzt ihr Leid. "Ich bin jetzt mal ganz kurz ins Auto, einfach damit ich mal atmen kann, damit ich mal 'ne Minute für mich hab, dass ich mal keinen Lucas, keine Sophia höre. Ich weiß, ich bin eine Rabenmutter", erklärt sie. Ab und zu würden ihr die beiden gehörig "auf den Sack" gehen.

Daniela Katzenberger: Trennungs-Drama! Sophia ist jetzt die Leidtragende

Deshalb flüchtet sich die Katze immer öfters ins Auto. "Irgendwie sind wir heute alle mit einer komischen Laune aufgewacht. Wir auf Mallorca haben die komplette Ausgangssperre, dürfen ja gar nicht raus. Jetzt sitze ich hier jeden Tag eine halbe Stunde im Auto und höre Radio. Nur für mich allein. Ich will einfach in Ruhe mal für mich was denken." Lässt sich nur hoffen, dass diese schwierige Situation bald endlich ein Ende nimmt...

