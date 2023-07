Daniela Katzenberger: Komplett glattgebügelt! Was ist mit ihrem Gesicht passiert?

Glattgebügelte Stirn, tiefhängende Augenbrauen, pralle Bäckchen – selbst beim Lachen oder Stirnrunzeln regt sich in Danis Gesicht gar nichts mehr. Oh je, was ist denn da passiert?! Diese Frage wurde dem Münchener Schönheitschirurgen Dr. Bruce Reith von "InTouch" gestellt. Und das Urteil des Experten ist eindeutig: "Da ist alles verspritzt und verbotoxt", befindet der Spezialist im Gespräch mit InTouch. "Frau Katzenberger hat sich definitiv Botox in die Stirn, Zornesfalte sowie um die Augen herum spritzen lassen, und vermutlich auch in die Mundwinkelmuskulatur. Dazu kommt Hyaluronsäure in den Wangen und in der Nasolabialfalte." Und dabei hat sie es offenbar etwas übertrieben, glaubt der Spezialist: "Hier ist einiges schief gelaufen! Es wurde einerseits zu viel Botox gespritzt, wodurch nicht nur die Falten, sondern auch der Gesichtsausdruck mit weggebügelt wurde. Alles ist komplett glatt und lahmgelegt, es gibt keine Mimikfalten und die Augenbrauen sind stark abgesunken. Ein Zeichen dafür, dass das Botox zu tief an der Stirn gespritzt wurde und den Augenbrauenheber gleich mit gelähmt hat."