Daniela Katzenberger: Krankheits-Schock auf Mallorca!

Ob Familienfotos, Selfies ohne Make up oder Bilder vom Red Carpet - lässt ihre 1,8 Millionen -Follower regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Auch an den unschönen Momenten...

Daniela Katzenberger: Diät-Skandal! Ihre Fans gehen auf die Barrikaden

Krankheits-Schock bei Daniela Katzenberger

Denn Daniela musste sich jetzt mit einem fiesen Hautausschlag rumschlagen. In ihrer Story veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie ihre roten Flecken an Brust und Hals zeigte - und ihr Gesicht verzog. Was war passiert? "Lektion Nr. 1: Nicht mehr mit dem Hund draußen im Garten spielen, wenn Raupen-Zeit auf Mallorca ist", schrieb Daniela dazu. Aktuell ziehen nämlich die Raupen der Prozessionsspinner von den Kiefern zum Erdboden. Auf ihre Haare können Menschen und Tiere extrem allergisch reagieren. In ein paar Wochen ist die sogenannte Raupen-Zeit glücklicherweise vorbei.

Daniela Katzenberger zeigt ihren fiesen Ausschlag Foto: Instagram/ danielakatzenberger

Daniela konnte am nächsten Tag übrigens schon wieder Entwarnung geben. Sie veröffentlichte eine Story aus dem Auto. Ihre Haut sah schon wesentlich besser aus. Da hat die Katze ja nochmal Glück gehabt!

Was ist bloß mit dem Gesicht von Daniela passiert? Die schockierenden Bilder seht ihr im Video: