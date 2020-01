Daniela Katzenberger: Krise auf Mallorca! Sie kann so nicht weitermachen!

Ein paar Anti-Frost-Pfunde zur kalten Jahreszeit legen sich wohl die meisten von uns zu. Ist ja auch kein Wunder, wenn quasi an jeder Ecke Plätzchen und Glühwein warten. Aber Katze im Speckmantel? Das muss ja wohl nicht sein, findet (33). „Sechs Kilo hab ich zugenommen“, jammerte sie gerade auf . „Ich könnte heulen, wenn ich Videos vom sehe, wo ich so einen leichten Sixpack-Ansatz hatte…“

Tja, der Sommer ist lange her. Genau wie das regelmäßige Training, das Daniela damals noch eifrig absolvierte, natürlich in Kombination mit einem strengen Ernährungsplan. Sogar auf eine Sixpack-Challenge mit ihrem sportbegeisterten Ehemann (52) hatte sie sich damals eingelassen. Doch diese knallharte Disziplin bringt Daniela in letzter Zeit einfach nicht mehr auf: „Ich bin so eine faule Sau geworden und habe oft das Training geschwänzt“, gibt sie zu.

Daniela Katzenberger leidet an Figur-Frust

Dafür war sie bei allen Mahlzeiten stets anwesend: „Ich habe mir das richtig angefuttert.“ Aber ganz ehrlich, wer wollte es der Katze verübeln. Schließlich dürfte auch der Tod ihres geliebten Schwiegervaters († 75) im Juli dazu beigetragen haben, dass Dani sich auch mit Leckereien getröstet hat. Essen hält Leib und Seele zusammen, heißt es schließlich nicht ohne Grund. Wie sehr Daniela ihren Schwiegervater noch immer vermisst, zeigt ein Insta-Posting, in dem sie schrieb: „Obwohl er schon ein paar Monate im Himmel ist, höre ich ihn immer noch rufen: ‚Daaancheeen!‘, wenn ich sein Haus betrete. Seine Stimme in meiner Erinnerung wird nie verstummen.“

Daniela Katzenberger: Bitteres Familien-Drama an Weihnachten

Dass sie in dieser emotionalen Phase ein wenig Kummerspeck angesetzt hat, ist also absolut verständlich. Doch im neuen Jahr heißt es für die Katze wieder: Ran an den Speck! „Ich will ab Januar wieder loslegen mit Sport“, hat Dani nämlich bereits angekündigt. Mal sehen, ob sie ihre guten Vorsätze einhalten kann…