Daniela Katzenberger: Krisen-Stimmung! Wie geht es ihr wirklich?

Doch nicht nur Danis Follower bekommen ihre Kilo-Krise zu spüren: Selbst Töchterchen Sophia (5) muss sich jetzt schon die Figur-Tiraden ihrer Body-besessenen Mama anhören! Als Dani neulich im TV eine alte Aufnahme von sich kurz nach Sophias Geburt erblickte, brüllte sie entsetzt in die Handykamera: "Boah, bin ich da fett!" Erst das erschrockene Gesicht ihrer kleinen Tochter schien Dani an ihre Vorbildfunktion in Sachen Body Positivity zu erinnern. "Das war ja kurz nach deiner Geburt, da war ich noch so dick!", ruderte sie schnell zurück. Ob es das allerdings besser macht? Wohl kaum! Schließlich dürfte das kleine Mädchen längst mitbekommen haben, dass bei Mama die Laune sinkt, sobald die Zahl auf der Waage steigt… Dabei ist Danielas extrem kritischer Blick auf den eigenen Körper völlig überflüssig! Sicher, sie ist eher drall als drahtig, und mit Size Zero wird das wohl nichts mehr. Aber wer will das schon – und um welchen Preis?!

Fest steht jedenfalls: Die Fans der Katze feiern sie nicht zuletzt für ihre sexy Rundungen. Und das sollte Dani auch tun! Auch Ehemann Lucas Cordalis (53) findet seine Frau perfekt, wie sie ist: "Er sagt immer, dass er meine Kurven liebt", sagt die Katze selbst. "Und wenn ich mal zu viel abnehme, bietet er mir Pizza an!" Also los, Dani, lass den Diät-Shake stehen – und greif einfach mal zu!