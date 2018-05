Huch, haben wir da etwa alle was verpasst! Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis gelten eigentlich als das Traumpaar schlecht hin! Immer wieder begeistern die beiden ihre Fans mit gemeinsamen Auftritten und beweisen dabei, dass sie nach wie vor glücklich miteinander sind. Umso verwunderlich sind somit die neusten Worte der Katze. Unverblümt gerät Daniela dabei über einen anderen Mann ins Schwärmen und spricht sogar von Schock-Verliebt. Dass ihre Fans durch diese Aussage definitiv verwirrt sind, ist kein Wunder...

Daniela Katzenberger: Alle Zeichen sprechen für eine Schwangerschaft!

Daniela Katzenberger: Sie hat sich Schock-Verliebt

Dass die Katze ihren Alltag gerne mal mit ihren Fans bei Social Media teilt, ist bekannt. So auch jetzt! In ihrer "Instagram"-Story berichtet Daniela über ihre aktuellen Tageserlebnisse. Soweit nichts Außergewöhnliches. Ein Thema lässt ihre Fans dabei jedoch besonders hellhörig werden! Die Power-Blondine schwärmt in den höchsten Tönen von einem anderen Mann und spricht sogar von Schock-Verliebt. Viele fragen sich verwundert: "Was haben diesen neuen Töne der Katze zu bedeuten und was denkt Ehemann Lucas darüber?"

Daniela Katzenberger: Überraschende Beichte!

Wer denkt, dass Daniela bald mit einem anderen Mann in der Öffentlichkeit erscheinen wird, kann unbesorgt sein. Die Katze schwärmt in ihrer "Instagram"-Story lediglich über Oliva Jones, die ihr ohne Make-up und Co. begegnet ist. Von einer neuen Liebe also keine Spur. Daniela war lediglich von Olivias Erscheinungsbild als Oliver Knöbel -dem Geburtsnamen von Oliva- begeistert und wollte dies mit ihren Fans teilen. Alles also ganz harmlos…