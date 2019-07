Daniela Katzenberger: Liebes-Krise! Sie hat endgültig genug!

Viele Paare kennen das: Der Partner breitet sich im Ehebett aus und schnarcht fröhlich vor sich hin, während man selber kein Auge zutut. Auch leidet unter dem geräuschvollen Atmen in der Familie. Denn nachts tummelt sich nicht nur Gatte , sondern auch Tochter Sophia ihrem Bett, und die beiden sägen nachts tüchtig. "Ihr liegt da wie zwei Nashörner", beschwert sich Dani.

Der andere Grund, warum die gebürtige Pfälzerin jetzt meistens im Wohnzimmer auf der Couch pennt: Sie braucht einen Fernseher, um müde zu werden - und den gibt es im Schlafzimmer nicht. Auch sonst scheint das Eheleben der Katze wenig harmonisch. Schon kurz nach dem Aufstehen hängt der Haussegen schief. Während ihr Mann am frühen Morgen Bäume ausreißen könnte, kommt die Blondine nur schwer in die Gänge. "Er ist so ein richtig freundlicher Morgenmensch und ich hasse diese Freundlichkeit. Vorm ersten Latte Macchiato kein 'Guten Morgen'. Das dauert bestimmt eine Stunde", so Daniela Katzenberger.

Dicke Luft bei Daniela Katzenberger und Lucas

Oha! Das hört sich fast nach einer handfesten Liebes-Krise an! Zumindest könnte der Zoff ein Hinweis darauf sein, warum sich immer noch kein weiterer Nachwuchs einstellt. Seit Monaten wünscht sich Lucas männliche Unterstützung in seinem Mädels-Haushalt und träumt von einem kleinen Stammhalter namens Konstantin. Und Daniela? Die hat mit dem Thema Sex schon abgeschlossen. "Ich könnte mir auch vorstellen, ein Kind zu adoptieren", sagte sie in einem Interview. Wenn sie weiterhin zum Schlafen ins Wohnzimmer flüchtet, könnte das wohl auch der einzige Weg für weiteren Nachwuchs bleiben...