Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Drama in der Familienvilla!

Huch, so kennen wir Daniela Katzenberger ja gar nicht! Sie und Lucas geben nun einen intimen Einblick in ihr Eheleben...

Das und ein absolutes Traumpaar sind, ist definitiv nichts Neues. Doch wie die beiden nun verraten, ist es auch bei ihnen nicht immer so rosig, wie viele vermuten...

Daniela Katzenberger ist ein Morgenmuffel

Wie Daniela und Lucas bei der "Schlagerlovestory 2020 - Das große Wiedersehen" berichten, ist Danni absolut kein Morgenmensch! So gesteht die Blondine: "Lucas ist furchtbar gut gelaunt morgens, was für mich total schlimm ist, weil ich vor den ersten fünf Kaffees nicht ansprechbar bin." Sie ergänzt: "Ja, der fängt schon morgens um 4:00 Uhr an mit seiner guten Laune und das finde ich total furchtbar." Für Lucas jedoch kein Problem! So hat er mittlerweile einen Weg gefunden, damit umzugehen: "Ich habe mir abgewöhnt morgens irgendetwas zu sagen, weil es immer zu Streit führt." Doch nicht nur die Morgenmuffeligkeit von Danni ist ein Problem...

Danni ist manchmal genervt

Nicht nur die gute Morgenlaune von Lucas treibt Danni teilweise an ihre Grenzen. So berichtet sie weiter: "Lucas hat ja so eine Teebeutelkrankheit. Das ist auch nichts Sexuelles oder Versautes, es ist auch wirklich der Teebeutel an sich." Danni erklärt weiter: "Den lässt er überall rumliegen. Ich weiß nicht, wo ich die Dinger schon rausgefischt habe. Aus dem Waschbecken. Da habe ich mich auch gefragt, was er damit macht. Was macht er denn im Bad morgens mit einem Teebeutel?" Oh je! Aus der Bahn lassen sich die beiden davon jedoch nicht werfen. So sind beide der Meinung: "Ordnungsliebend sind wir beide."

Werden Danni und Lucas diese Hürde meistern?