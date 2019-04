Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Ehe-Aus? Es kracht gewaltig!

und sind ein echtes Traumpaar. 2015 lernten sich die beiden beim Dreh zu " " in Dubai kennen. Nach der Hochzeit 2015 krönte Töchterchen Sophia ihr Liebesglück. Doch es ziehen dunkle Wolken auf...

Mega-Zoff beim Umzug

Daniela und Lucas haben sich eine eigene Wohnung Küstenort Santa Ponsa gemietet. Doch während des Umzugs gibt es immer wieder Zoff. Denn die beiden können sich einfach nicht auf Möbel und Dekorationen einigen. "Das Problem ist, dass ich immer beruflich nach Deutschland muss und dann kommt seine Gunst der Stunde. Dann ruft der den Maler an, dann bestellt er die Möbel - und er immer so: 'Schatz ist das okay? Und ich so im Stress, jaja Schatz mach schon'", erzählt Daniela in der Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (Montag um 21:15 auf II).

Lucas Cordalis: "Ich weiß nicht, warum du so ein verwöhntes Prinzesschen bist"

Als Daniela den Teppich im Schlafzimmer sieht, ist sie entsetzt. "Das ist furchtbar", findet sie. Lucas platzt der Kragen: "Manche Leute freuen sich über solche Teppiche. Ich weiß nicht, warum du so ein verwöhntes Prinzesschen bist." Und plötzlich steht Danielas Einzug in die Wohnung auf der Kippe. "Ich werde hier einziehen und wenn es dir nicht passt, dann musst du nicht einziehen", stellt Lucas klar.

Mittlerweile scheint sich das Paar allerdings, wieder vertragen zu haben. Die Dreharbeiten für die Doku-Soap liegen bereits zwei Jahre zurück.