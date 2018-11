Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Ehe-Auszeit?

Seit seiner Teilnahme bei der Pro7-Show Global Gladiators im diesen Jahres, zieht es (51) in die Ferne. „Mir hat das Abenteuer in Thailand sehr viel Spaß gemacht. Andere Länder, sportliche Aufgaben. Das ist genau mein Ding“, kommt der Halb-Grieche ins Schwärmen.

Stecken Daniela und Lucas in der Krise?

Das dürfte seiner Gattin Daniela Katzenberger (32) so gar nicht gefallen, denn dass die ohne ihren Liebsten weder kann noch will, betont sie in Inteviews immer wieder: „Wir haben uns während der Dreharbeiten mehrere Wochen nicht gesehen, durften nur kurz telefonieren. Das war furchtbar!“ Lucas sieht es hingegen locker: „Man hat da gar nicht so viel Zeit, nachzudenken“, sagt er. Scheint, als habe er seine Dani nicht wirklich vermisst. Durchlebt das Paar etwa eine Ehekrise?

Auch künftig will Lucas lieber alleine Abenteuer bestreiten: „Daniela mit Pumps im Dschungel? Das passt nicht!“ Autsch! Erteilt Lucas seiner Frau etwa eine Urlaubs-Abfuhr? Oder nimmt er sich gleich eine Auszeit und zieht in das - ?