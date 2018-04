Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Ein Versöhnungs-Baby!

Die letzten Wochen waren für Daniela Katzenberger (31) wirklich nicht einfach! Ihr Ehemann Lucas Cordalis (50) stand vier Wochen für Dreharbeiten in Thailand vor der Kamera, die Katze saß mit Töchterchen Sophia (2) mehrere tausend Kilometer entfernt allein auf Mallorca! Klar, dass es deswegen zwischen beiden im vornherein zu Streitigkeiten kam und sich Fans sogar Sorgen um die Ehe des Traumpaares machten!

Daniela Katzenberger: Alle Zeichen sprechen für eine Schwangerschaft!

Daniela & Lucas sind überglücklich

Doch mit dem Wiedersehen nach seiner Rückkehr waren all die bösen Gedanken vergessen! Überglücklich fielen sich beide in die Arme und feierten ihre Versöhnung. Da verzieh Lucas seiner Daniela auch, dass sie kürzlich unschöne Bemerkungen über sein Alter machte. Während ihrer Trennung merkten die zwei, wie sehr sie sich lieben und welch glückliche Familie sie sind. So glücklich, dass sie sich unbedingt vergrößern möchten. Sie wollen noch ein Baby! Ein Versöhnungs-Baby! „Mal sehen, ob und wann es klappt“, so die Blondine. Kürzlich postete Daniela ein Video von Sophia und schrieb: „Sie wäre die perfekte große Schwester.“ Eine versteckte Botschaft?