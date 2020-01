Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Große Sorge um Sophia!

Reddit this

Da blutet das Mutterherz! und sind in großer Sorge um ihre Tochter Sophia. Die kleine Maus klagt nämlich plötzlich über schreckliche Schmerzen!

Große Sorge um Sophia

In ihrer -Story erzählt Daniela, dass die Vierjährige nicht in die Schule gehen will. „Mir tun die ganzen Beine weh und auch die Kniescheiben“, klagt Sophia. Zunächst vermutet die TV-Blondine, dass ihr Töchterchen sich vielleicht einen Spaß erlaubt, um das Haus nicht verlassen zu müssen. Doch dann bekommt sie auch noch Fieber!

Zum Glück findet Daniela schnell heraus, was ihrem Liebling fehlt! „Sophia hat Wachstumsschmerzen, ganz krass. Die hatte das schon mal vor ein paar Monaten, aber dieses Mal ist es ganz extrem gewesen“, erklärt die -Blondine. „Aber jetzt ist es wieder gut, ihr geht’s gut.“ Was für eine Erleichterung!

